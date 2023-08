Sampdoria ai 16/mi di Coppa Italia, batte Sudtirol ai rigori

Servono i calci di rigore alla nuova Sampdoria di Andrea Pirlo per battere al Ferraris di Genova il Sudtirol nei 32esimi di Coppa Italia: finisce 7-6 dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi col risultato di 1-1. Pirlo continua col 4-3-3 senza gli infortunati Borini e Ricci, pezzi pregiati di questo mercato. Tra i pali Ravaglia, difesa con Depaoli, Ferrari, Murru e Giordano mentre a centrocampo sono stati schierati Benedetti, Yepes e Verre. In attacco Leris, La Gumina e Delle Monache. I blucerchiati sbloccano il risultato al 16' quando Leris finalizza un perfetto assist di Verre. Ma la squadra di Bisoli in pieno recupero nel primo tempo con Casiraghi che sfrutta un errore di Depaoli.

Nella ripresa ci sono pochissimi brividi con tante sostituzioni: meglio la Samp ma poche conclusioni. Si va ai supplementari con i blucerchiati vicini al gol al 118' col palo colpito da De Luca. Si decide tutto ai rigori, decisivo l'errore di Masiello all'ottavo tiro mentre il blucerchiato Murru non sbaglia dagli undici metri.



