Rissa sul treno, volano cazzotti e bottiglie. Un ferito

Rissa tra ragazzi ieri sera sul treno regionale veloce 3383 da Ventimiglia a Genova. Alcuni dei passeggeri hanno dovuto spostarsi per evitare pugni calci e i lanci di bottiglie. Il treno, previsti a Genova Principe per le 22.25, è stato fatto fermare una prima volta a Cogoleto, poi di nuovo a Voltri.

Sul posto soccorsi e Polfer. Una persona è rimasta ferita da un coccio di bottiglia ed è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Voltri. In corso indagini della polizia per risalire ai partecipanti alla rissa.



