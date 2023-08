Incendio in corso in un bosco ad Acquasanta. L'incendio, partito da un tagliaerba che ha preso fuoco, ha interessato la vegetazione limitrofa. I Vigili del fuoco stanno intervenendo con la squadra di Multedo, la squadra boschi in rinforzo e l'elicottero della Regione che ha effettuato alcuni lanci.



