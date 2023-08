In migliaia a 'La Torta dei Fieschi' e dolce da 700 kg non basta

Migliaia di persone hanno preso parte ieri sera al tradizionale corteo delle nozze dei Conti Fieschi di Lavagna. La tradizionale rievocazione storia ha convogliato su Lavagna turisti e Liguria provenienti da tutta la Riviera di Levante e dal suo entroterra, e non sono bastati 700 kg di torta a soddisfare quanti hanno per gioco cercato il proprio partner per avere diritto a una fetta di dolce. La Torta dei Fischi si lascia dunque alle spalle la pagina della pandemia e torna a macinare record di presenze.



