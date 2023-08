Brasile: Santos non 'libera' Marcos Leonardo e prende Rincon

Tomas Rincon va in Brasile, per giocare nel Santos. Il centrocampista venezuelano, 35 anni e 37 presenze con la Sampdoria nella stagione scorsa, ha firmato un contratto che lo lega al suo nuovo club fino a dicembre del 2024.L'affare è stato reso possibile dal fatto che il giocatore fosse svincolato, e quindi ancora tesserabile dai club del 'Brasilerao'.

Con un passato italiano anche in Genoa, Juventus e Torino, Rincon potrebbe essere utilizzato dal suo nuovo allenatore Diego Aguirre fin dal prossimo incontro di campionato, domenica contro il Gremio. Un match questo per il quale il Santos spera di poter disporre anche del suo centravanti Marcos Leonardo, con il quale il dirigente Alexandre Gallo e lo stesso Aguirre avranno un incontro entro un paio di giorni per ribadirgli che non verrà ceduto in questa finestra di mercato. Il giocatore non si allena da giorni, perché vuole rompere con la società (con cui ha un contratto fino al 2026) e andare alla Roma, ma il Santos, che sta lottando per no retrocedere e non ha altre prime punte, non lo cederà almeno fino a dicembre, nonostante da Trigoria siano arrivati d offrire 18 milioni di euro, bonus compresi.

Il diniego a trattare è stato ribadito dalla dirigenza del 'Peixe' anche nell'incontro avuto con l'intermediaria Rafaela Pimenta, che era rientrata in Brasile per cercare di portare avanti il discorso per conto della Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA