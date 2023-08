Anziani coniugi muoiono in un incidente nell'Imperiese

Un'anziana coppia di coniugi è morta in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio, in frazione Pantasina del Comune di Vasia, nell'entroterra di Imperia.

Secondo quanto ricostruito, sembra che l'uomo, 85 anni, si trovasse alla guida di una Fiat Panda quando forse a causa di un malore in un tratto in discesa è finito contro un albero. La moglie che gli sedeva accanto è morta sul colpo. Sul posto sono presenti i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente. Non si esclude che l'uomo, cardiopatico, abbia avuto attacco di cuore. Dopo l'impatto con l'albero è comunque riuscito a spostare la vettura, tanto che all'arrivo dei soccorsi è stata trovata a bordo strada con gli air bag esplosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA