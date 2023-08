Possetti, a Salvini dirò che non c'è sicurezza infrastrutture

"A Salvini dirò che non abbiamo sicurezza nelle infrastrutture. Poche settimane fa c'è stato un incendio in galleria in Liguria, cinque anni dopo quello che è successo qui, cosa che ha messo in evidenza ancora una volta le carenze. La nostra percezione grave è che la morte dei nostri cari sia servita a poco". Lo ha detto Egle Possetti, portavoce del Comitato parenti vittime del ponte Morandi a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime nel crollo avvenuto cinque anni fa.



