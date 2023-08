Ponte Morandi: vescovo Genova, chiamati insieme a dare risposte

"Vivere insieme questo ricordo che ci accomuna, che accomuna tutta la città. Siamo chiamati insieme a cercare di dare delle risposte". Lo ha detto l'arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca nell'omelia durante la messa in ricordo delle 43 vittime del Ponte Morandi.

"E siamo qui nella preghiera perché vogliamo pregare Dio, il Dio della pace, della fede, della serenità - ha detto Tosca - che davvero ci dia quello che ci è necessario per camminare insieme e, certo, condividere le nostre sofferenze. Per chi crede penso che sia più facile. Questa fede che accomuna tanti di noi è davvero la guida, la bussola che ci fa affrontare le inevitabili difficoltà della vita".



