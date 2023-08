Ponte Morandi, 45 rose gettate da ponte su Polcevera

Quest'anno sono state 45 le rose che alle 11.36, mentre le campane della città e le sirene del porto ricordavano le vittime del ponte, l'associazione territoriale "Quelli di ponte Morandi", alla presenza del presidente del municipio Federico Romeo, ha lanciato dal ponte intitolato alle vittime del crollo. La cerimonia è stata fatta in concomitanza con il minuti di silenzio della commemorazione ufficiale tenuta alla Radura della Memoria. "Quest'anno ne abbiamo 45 di rose - ricorda Giusy Moretti, dell'associazione - 43 rose bianche per ricordare le vittime, una rossa per i nostri morti, gli anziani sradicati dalla loro realtà, che hanno accelerato il processo di vita, e una per i sopravvissuti".

Oltre alle rose anche molti cartelli per mantenere alta la memoria della tragedia. "Ogni cartello mostra frasi prese dal processo - continua Moretti -. Ho vissuto 51 anni sotto quel ponte convinta che non potesse cadere, ci abbiamo fatto vivere i nostri cari, ma noi eravamo forse gli unici a non conoscerne la pericolosità. Quello che è uscito dal processo è da pelle d'oca, c'è solo una parola per questa strage annunciata: 'vergogna'".





