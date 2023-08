Ponte Genova, 'Don't forget to fly', tributo a vittime crollo

Sono state le emozioni a dominare il concerto per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, nel quinto anniversario della tragedia del 14 agosto 2018, che si è tenuto ieri sera l Teatro Carlo Felice di Genova per volontà del Comitato Vittime in collaborazione con il Carlo Felice e il Comune di Genova.

Al centro del palco del Teatro Carlo Felice una pedana, un pianoforte, e il maestro Anzovino che ha riproposto il suo ultimo disco "Don't Forget to Fly". Anzovino ha reso così omaggio a chi ha perso la vita in quel drammatico mattino di cinque anni fa: "una carezza - ha detto il musicista - sulle anime delle famiglie spezzate, così come si è spezzato il ponte Morandi". All'evento hanno preso parte oltre al sindaco Marco Bucci e al governatore Toti, autorità civili e il comitato per le vittime del Ponte Morandi.

"Un concerto per onorare la memoria di chi ha perso la vita - ha detto Bucci- Una serata per ricordare, nonostante Genova quotidianamente conservi ogni singolo istante di quel giorno. 43 vittime, 43 cicatrici che ci porteremo per sempre addosso e che resteranno impresse nella nostra storia" "A cinque anni dalla terribile mattina del 14 agosto, rispettare la memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi è di fondamentale importanza per Genova e per tutta la Liguria - ha detto Toti - L'arte e la cultura sono strumenti preziosi per condividere il ricordo. Anche in futuro, il 14 agosto e i giorni che lo precedono saranno sempre carichi di pensieri, cordoglio e di vicinanza ai parenti di tutte le persone che hanno perso la vita in quella vera e propria apocalisse che si era abbattuta su Genova".

"La musica come ricordo - ha detto Possetti - la condivisione di queste note e della loro magia in questo splendido teatro e gratuitamente, affinché molte persone potessero vivere queste emozioni insieme".



