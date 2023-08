Sequestrati a Sanremo mille mq con sdraio e ombrelloni abusivi

La guardia costiera ha sequestrato un'area di circa mille metri quadri allestita con ombrelloni e sdraio in una spiaggia libera attrezzata di Sanremo. I gestori dell'impianto, che si erano allargati in una percentuale ampiamente maggiore rispetto a quanto consentito dalla normativa regionale, sono stati denunciati alla Procura con l'accusa di occupazione abusiva di spazio demaniale. In questi giorni di Ferragosto sono stati potenziati i controlli contro l'occupazione del demanio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA