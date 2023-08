Ordigno bellico su fondali Nervi, interdetti lido e balneazione

Un uomo che faceva il bagno a Nervi, sotto la passeggiata a mare don G.B. Trabucco, ha notato a circa 10 metri dalla riva, un oggetto somigliante a una bomba.

Per questo ha dato l'allarme e, su richiesta della Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco hanno inviato la motonave della sede di Calata Gadda e, via terra, i sommozzatori. Questi hanno fatto una immersione identificando l'oggetto come, per l'appunto, un ordigno bellico inesploso. Il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco in accordo con la Capitaneria di Porto, la Polizia e la Polizia locale, hanno optato per interdire la balneazione nell'area circostante, compresa la spiaggia antistante.



