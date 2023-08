Motociclista finisce nel dirupo sulla statale 28 e muore

Un motociclista di 47 anni è morto dopo essere precipitato in una scarpata lungo la statale 28 del Col di Nava, tra Borgomaro e Caravonica, nell'Imperiese. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco e i carabinieri. A dare l'allarme è stato il fratello. L'uomo è stato trovato stamani in condizioni critiche: stabilizzato dal personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco era stato trasferito dall'elisoccorso Grifo in "codice rosso" al centro sanitario del Savonese. Inizialmente sembrava cosciente, ma le sue condizioni si sono presto aggravate. I medici hanno tentato il possibile per rianimarlo, ma dopo quaranta minuti di massaggio cardiaco il suo cuore ha cessato di battere. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Borgomaro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il quarantasettenne viveva da solo e sembra che mancasse da casa da ieri sera. Stamattina, il fratello ha cominciato a cercarlo compiendo tutto il tragitto, che solitamente effettuava in moto e lo ha scorto nel dirupo. Resta, però, da stabilire l'ora dell'incidente e non si esclude che sia rimasto tutta la notte ferito sotto strada.



