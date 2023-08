A 17 anni in moto fuori strada sul passo del Bracco, è grave

Codice rosso e prognosi riservata per un ragazzo di 17 anni caduto oggi con la sua moto lungo la via Aurelia in comune di Deiva Marina, sul passo del Bracco.

Secondo la prima ricostruzione il ragazzo ha fatto tutto da solo finendo fuori strada. Soccorso dai sanitari e giudicate le sue condizioni particolarmente gravi è stato fatto intervenire l'elicottero dei vigili del fuoco per trasportarlo al San Martino di Genova con politraumi e prognosi da verificare dopo gli esami medici specialistici.



