Uomo accoltellato da sconosciuto davanti alla stazione

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato ieri sera davanti alla stazione di Bolzaneto, in via Pastorino. A chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima nonostante le ferite. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l'automedica e le volanti della polizia. Secondo quanto raccontato dall'uomo, uno sconosciuto lo avrebbe avvicinato e colpito al torace e alla schiena. E' stato trasferito in codice rosso, quello più grave, all'ospedale Villa Scassi. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'autore.



