Pirlo, "bisogna partire subito forte"

Dietro l'angolo c'è il debutto ufficiale in Coppa Italia, i 32^ in programma lunedì alle 18 al Ferraris col Sudtirol sono l'occasione giusta per la nuova Sampdoria di Andrea Pirlo: "Finalmente iniziano le gare con in palio un obiettivo importante. Queste settimane sono state importanti per crescere, siamo ancora in una fase di costruzione ma l'obiettivo è quello di partire subito forte", spiega il tecnico della squadra ligure, squadra che ha cambiato completamente volto dopo la retrocessione e il nuovo corso dei proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che hanno salvato la società dal fallimento. "Sarà una gara da dentro o fuori, vogliamo dunque iniziare col piede giusto contro una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene in serie B". Da capire se sarà subito disponibile l'esterno offensivo Pedrola arrivato dal Barcellona. "Si è allenato ieri per la prima volta dopo qualche giorno in cui era stato fermo, ha grandi qualità ed è pronto a dimostrarle". Tra i pali nessun dubbio, il futuro è affidato a Filip Stankovic, prelevato in prestito dall'Inter: "E' un ragazzo di grande potenzialità che ha disputato due campionati da titolare in Olanda e un pre campionato di livello con l'Inter. È arrivato con grande voglia e si è messo subito a disposizione, il portiere titolare della Samp sarà lui". Nessun dubbio sul mercato dove c'è un contatto costante col direttore tecnico blucerchiato Nicola Legrottaglie e potrebbe esserci una novità in attacco con Sebastiano Esposito dell'Inter ormai vicinissimo.

"Conosciamo benissimo i ruoli in cui ci mancano i giocatori e stiamo lavorando assieme alla società per inserire le pedine giuste e continuare il nostro percorso . Stiamo lavorando e seguendo diversi profili giusti per rinforzare il nostro organico -ha concluso Pirlo -. Ci mancano ancora 3-4 giocatori ma abbiamo le idee chiare su come arrivarci. Adesso iniziano le partite che contano e poi faremo un primo bilancio".



