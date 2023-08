Due ricercate internazionali al mare nel savonese, arrestate

Due donne, una cittadina polacca di 43 anni e una cittadina di San Salvador di 42 anni, sono state arrestate dalla Squadra mobile di Savona in esecuzione di due provvedimenti restrittivi internazionali.

Entrambe ricercate, sono state rintracciate alcuni giorni fa mentre soggiornavano in una località della riviera di ponente.

La prima ha a suo carico un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità polacche per reati contro il patrimonio tra cui alcune truffe di elevata entità e dovrà scontare due anni di carcere. La seconda ha a suo carico un mandato di arresto provvisorio a fini estradizionali emesso dalla autorità giudiziaria di San Salvador per estorsione: tra il 2013 e il 2015 è risultata affiliata a una organizzazione criminale operante nel suo Paese ricevendo ingenti somme di denaro provento di estorsioni. Entrambe le donne, una volta arrestate, sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per il procedimento di estradizione.



