Toti in mountain bike promuove outdoor nel finalese

Il governatore Giovanni Toti ha partecipato, questa mattina, a un tour in mountain-bike nel comprensorio Finalese per promuovere la rete di sentieri e tracciati del Ponente ligure. Con partenza da Pietra Ligure, le mountain-bike sono passate lungo la strada del Colle del Melogno toccando alcuni punti di interesse storico-paesaggistico come il Forte del Melogno, la foresta regionale demaniale della Barbottina e il comune Bardineto, fino a raggiungere il giogo di Giustenice. Insieme al governatore, c'erano il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, Mauro Boetto sindaco di Giustenice, il direttore dell'Unione provinciale Albergatori della Provincia di Savona Carlo Scrivano e il presidente di Finale Outdoor Region Gianluca Viglizzo.

"Siamo in un territorio così ricco di attrazioni turistiche, che alla vocazione balneare e enogastronomica ha aggiunto quella dell'outdoor - ha detto Toti - ottenendo risultati entusiasmanti tutto l'anno: Pietra Ligure, Finale Ligure e tutti i comuni dell'entroterra sono infatti punto di riferimento internazionale per tante famiglie e per gli amanti dello sport nella natura.

Oltre alle spiagge Bandiera blu della riviera savonese, la nostra 'West Coast' vanta una fitta rete sentieristica, svariate vie di arrampicata e trails di collegamento, come quello che abbiamo percorso oggi. In questa bellissima giornata di agosto voglio ringraziare gli operatori turistici e le associazioni di categoria per aver ancora una volta valorizzato le attrattive della Liguria. L'obiettivo che abbraccia Regione Liguria è accrescere ulteriormente l'offerta consolidando il dialogo tra pubblico e privato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA