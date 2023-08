Garante, inutile sbarcare migranti Liguria per portarli lontano

L'assegnazione al porto della Spezia della nave Geo Barents "può avere significato se corrisponde a una necessità di utilizzo razionale delle risorse del sistema di accoglienza. Ma se i migranti sbarcati, e in particolare i minori, vengono assegnati a località lontane dal porto di sbarco, allora se ne perde il senso". Lo scrive in una nota il garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Doriano saracino.

"Ricordo che 27 minori non accompagnati sbarcati alla Spezia a gennaio furono poi trasferiti con un viaggio in pullman di 750 chilometri nel foggiano, e di questi 11 sono presto scomparsi - scrive Saracino -. Anche lo sbarco di maggio ha visto molti minori trasferiti fuori dalla Liguria. Ora arrivano 30 minori, un numero limitato, ma con un grande carico di sofferenza: una rapida presa in carico e un pronto inserimento in comunità, senza obbligarli a nuovi inutili viaggi, è fondamentale per evitare che le loro vite alimentino il numero dei minori dispersi ed irreperibili".

"I minori stranieri non accompagnati sono una sfida per la nostra società, e la memoria di Mahmoud Abdalla, il giovane egiziano giunto come minore non accompagnato nel nostro Paese, inseritosi nella nostra società e ucciso in modo crudele, ci impone di accogliere e di vincere questa sfida - conclude il garante - sviluppando un sistema di accoglienza che coniughi umanità ed efficacia".



