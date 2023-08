Agente preso a pugni e testate da detenuto carcere Sanremo

Un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Sanremo è stato aggredito a testate e pugni in faccia ieri da un detenuto italiano. A darne notizia è il segretario regionale del sindacato Uil Polizia Penitenziaria Fabio Pagani. L'aggressore è l'autore dell'incendio scoppiato di recente in una sezione del carcere. Il poliziotto è stato portato al pronto soccorso, medicato e dimesso con prognosi di 12 giorni. Sembra che il detenuto abbia aggredito il poliziotto di ritorno dall'infermiera, dopo che gli era stato negato di portare con sé in cella alcuni contenitori di medicinali vuoti.



