Il tenente Colombo dalla tv al palcoscenico di Borgio Verezzi

L'immancabile impermeabile beige, i modi trasandati, una esibita sfiducia nelle proprie capacità unita a una irritante insistenza su particolari apparentemente irrilevanti. Il tenente Colombo reso immortale sul piccolo schermo da Peter Falk in una delle serie poliziesche di maggior successo a livello internazionale è uno dei personaggi più amati dal grande pubblico. Colombo creato da Richard Lewinson e William Link negli anni Sessanta come protagonista di un testo teatrale ("Prescrizione: assassinio"), e da lì poi divenuto il primo episodio della fortunata serie cinematografica-televisiva è approdato per la prima volta a teatro in Italia, ieri sera al Festival di Borgio Verezzi.

"Colombo, analisi di un omicidio" si avvale della regia di Marcello Cotugno e delle bellissime scene di Alessandro Chiti che proprio ieri sera ha ricevuto sul palcoscenico della piazzetta di Sant'Agostino il "Premio Mulino Fenicio" per la scenografia de "I due Papi" realizzata la scorsa stagione. Il pubblico conosce sin dall'inizio l'identità dell'assassino (in questo caso il dottor Fleming, un brillante psichiatra che con la complicità dell'amante, un'attricetta svampita, si libera della moglie) e può divertirsi a verificare come, dubbio dopo dubbio, Colombo riesca a intrappolare il colpevole. La realizzazione di Cotugno è brillante, divertente. E il cast è eccellente. Nel ruolo del poliziotto dalle origini italiane Gianluca Ramazzotti è bravissimo a non scimmiottare Peter Falk.

Lo spettacolo di circa due ore scorre godibilissimo.

Domenica e lunedì calerà il sipario sul Festival con lo spettacolo "L'ombra lunga di Cenerentola" realizzato nelle Grotte di Borgio Verezzi. "É stato - dice il direttore artistico Stefano Delfino - il festival che ha avuto il maggior successo in questi ultimi anni. In piazza Sant'Agostino, su undici spettacoli, ben nove sono stati sold out o pienoni, e anche per il prossimo, quello conclusivo nelle grotte di Borgio".



