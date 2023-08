Dal ministero 8,2 mln per attività di pesca nel ponente genovese

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 8,2 milioni di euro dal ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la realizzazione di investimenti nell'ambito della misura "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" prevista dal PNRR.

Il finanziamento sarà utilizzato per realizzare un'infrastruttura moderna, sostenibile e innovativa per la pesca nell'area della fascia di rispetto di Genova Prà.

Il progetto rientra in un investimento più ampio che punta alla realizzazione della nuova calata ad uso cantieristica navale e alla sistemazione idraulica del Rio Molinassi a Genova Sestri Ponente e prevede un insieme di attività a mare e a terra, tra cui la realizzazione di un nuovo pontile galleggiante, il recupero di un piazzale esistente per la creazione di una nuova area di rimessaggio e la costruzione di una piattaforma a servizio della funzione peschereccia attualmente localizzata a Multedo.

Gli 8,2 milioni si aggiungono ai 9,5 milioni già ottenuti per il potenziamento, l'automatizzazione e la digitalizzazione delle attività ferroviarie nel porto di Vado Ligure.



