A Sanremo un corso per avere la patente per tenere il cane

Il Comune di Sanremo con l'Asl 1 Imperiese e l'Ordine dei medici veterinari ha organizzato un corso formativo rivolto ai proprietari dei cani (e ai loro familiari o conviventi che in modo saltuario o abituale si prendono cura dell'animale) per ottenere un "patentino".

L'iniziativa, che rappresenta una novità in Liguria, prenderà il via il prossimo 2 settembre. Introdotto dal nuovo regolamento degli animali del Comune di Sanremo, il percorso formativo, che è gratuito, vuol educare al corretto rapporto tra l'uomo e il cane. "L'obiettivo - spiega l'assessore Sara Tonegutti - è favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario o detentore. Leggiamo troppo spesso di tragedie che potrebbero essere evitate".

La dottoressa Eva Podeschi, veterinario dirigente del comparto Sanità animale-Dipartimento di prevenzione di Asl1 avverte: "Il percorso formativo fornirà nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile".



