La svizzera Axpo noleggia una nave per il Gnl in Italia

Il gruppo energetico svizzero Axpo ha siglato un accordo decennale per il noleggio di una nave per il rifornimento di gas naturale liquefatto (Gnl) con Gas and Heat di Pisa e il cantiere navale San Giorgio al Porto di Genova. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operatività della nave è prevista nel 2025 e "porterà un contributo importante alla transizione green dell'industria marittima". Il gruppo elvetico spiega che il progetto sarà sviluppato in Italia e vedrà "per la prima volta in Europa" l'applicazione di una tecnologia "innovativa e sostenibile" per operazioni ship-to-truck, relative al trasferimento di Gnl dalla nave alle autocisterne, continuative.

In base all'accordo la nave sarà costruita dall'armatore San Giorgio a Piombino (Livorno) ed avrà una capacità di 7.500 metri cubi. In futuro, la nave potrà trasportare anche bio-Gnl e ammoniaca, che, sottolinea Axpo, "si sta affermando come combustibile a zero emissioni di carbonio, in particolare nel settore navale".

L'imbarcazione sarà attiva al largo della costa di Napoli e fornirà sia servizi 'ship-to-ship' (da nave a nave, ndr) che il già indicato 'ship-to-truck'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA