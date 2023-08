Dopo la nomina a commissario dell'Agenzia per i rifiuti Giuliano lascia il Comune di Vado

Monica Giuliano lascia l'incarico di sindaco di Vado Ligure per ricoprire il ruolo di commissario dell'Agenzia regionale per i rifiuti. Nel 1999 per Giuliano il primo ruolo da assessore (Bilancio e Commercio), cinque anni dopo la riconferma in giunta come assessore all'Urbanistica e, durante il secondo mandato, la "promozione" a vicesindaco. Eletta primo cittadino il 28 maggio 2019, oggi lascia al suo secondo mandato che sarebbe scaduto nella primavera dell'anno prossimo. "Ho lavorato con entusiasmo, curiosità e passione. Una delle gioie più grandi di questi anni - ha detto nel suo discorso di commiato - è stato quando sono riuscita a dare una risposta positiva rispetto a certe esigenze dei cittadini. A volte penso davvero che la vita sia meravigliosa, se non la sprechiamo chiusi dentro noi stessi ma esercitiamo i doni della nostra mente: elaborare idee, affrontare le scelte, assumersi responsabilità, cadere e rialzarsi questa è stata la mia vita con voi. Grazie per questo meraviglioso viaggio".

Giuliano volge uno sguardo alla prossima campagna elettorale: "Manca meno di un anno alle elezioni. Il nostro programma di mandato si è completato. Si aprirà una nuova stagione in una Vado dinamica, viva e in pieno sviluppo. Io ci sarò se vorrete.

Abbiamo remato tutti verso un'unica direzione".



