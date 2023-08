Geo Barents ha un carico di ragazzini: su 49 profughi 30 minori

Una nave di ragazzini. Sono 30 su 49 profughi i minori a bordo della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere diretta alla Spezia dopo un salvataggio nella zona Sar maltese. E' quanto si apprende da Msf. I 49 migranti sono stati salvati lunedì sera: due di loro sono stati recuperati in mare, una terza persona risulta dispersa. Alla nave è stato indicato dalle autorità italiane il porto della Spezia per lo sbarco, dove Geo Barents arriverà venerdì mattina intorno alle 9.

I 30 minori hanno tra i 14 e i 17 anni. A bordo ci sono una donna e una ragazzina. I naufraghi, che erano partiti dalla Tunisia ed erano rimasti 6 giorni in mare, provengono dall'Africa Subsahariana. In particolare da Gambia, Senegal e Guinea.



