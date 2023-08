Genoa: Bani "l'obiettivo è la salvezza"

Bagno di folla nel pomeriggio al Genoa Museum and Store del Porto Antico per otto giocatori rossoblù che hanno incontrato i tifosi in segno di ringraziamento per il record assoluto di abbonamenti raggiunto ieri con 25.500 tessere stagionali vendute, dato che oggi ha superato le 26mila. Un risultato che ha permesso al Genoa di superare il precedente primato cittadino che resisteva dalla stagione '91/'92 ed era della Sampdoria scudettata con 25.186 abbonamenti. All' evento hanno partecipato Gudmundsson, Strootman, Frendrup, Bani, Retegui, Dragusin, Martinez e Thorsby. Oltre cinquemila, secondo il Genoa i tifosi intervenuti.

A margine dell'incontro con i tifosi, Mattia Bani ha fatto il punto sulla stagione che inizierà ufficialmente venerdì sera con la sfida di Coppa Italia contro il Modena e la prossima settimana con la prima giornata di campionato che vedrà il Genoa affrontare la Fiorentina al Ferraris.

"Siamo orgogliosi di questo record e ringraziamo i tifosi - ha detto il difensore - Ci daranno una grande mano, poi starà a noi portarli dalla nostra parte, ma sono convinto che ci aiuteranno tanto. Obiettivo? Una salvezza, che sarebbe un risultato importante per una neopromossa come noi e stiamo lavorando per questo. La prossima sarà una Serie A importante, come tutti gli anni. Magari più livellata con le squadre di medio-bassa classifica, ma ci sarà da combattere in tutte le partite. La Coppa Italia? è la prima ufficiale, sarà difficile riprendere le abitudini di una partita importante, però vogliamo passare il turno. Vincere aiuta per il morale e per iniziare al meglio il campionato".



