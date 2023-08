Dal Governo 30 mln per Area di crisi complessa del Savonese

Firmato dal Governo l'Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione delle imprese nell'Area di crisi complessa di Savona. Arrivano 30 milioni di finanziamenti che si aggiungono ai 20 già deliberati dalla Giunta regionale lo scorso 18 luglio.

L'area interessata comprende 21 Comuni: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, Vado Ligure, Quiliano, Villanova d'Albenga.

"Grazie al governo, ai ministri Urso e Salvini e al viceministro Rixi, per la sensibilità dimostrata verso la Liguria e, in particolare, verso un territorio con un'antica tradizione industriale e che riteniamo fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell'intera regione - afferma il presidente Giovanni Toti -. L'obiettivo è salvaguardare e aumentare i posti di lavoro. I 50 milioni si aggiungono ai 32 del Governo e ai 21,5 della Regione stanziati in passato".

"L'accordo siglato in queste ore conclude un percorso molto atteso da questo territorio. Questo progetto consentirà di salvaguardare e tutelare il patrimonio industriale e di svilupparne produzione e occupazione" afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

"La firma dell'accordo di programma conclude un processo che avevo avviato da assessore regionale allo Sviluppo economico.

Rappresenta una svolta per il Savonese e la Valbormida. Ora puntiamo al rilancio occupazionale a medio e lungo termine. Il governo condivide con la Regione una visione di futuro fondato su occupazione e sviluppo", commenta il vice ministro del Mit Edoardo Rixi.

"Le azioni passate hanno generato investimenti per circa 70 milioni e un incremento occupazionale superiore alle 400 unità", sottolinea l'assessore allo Sviluppo della Regione Andrea Benveduti. Dei 20 milioni stanziati dalla Regione, 15 milioni sono per la mitigazione degli effetti delle transizioni industriali su lavoratori e imprese, 3 per la ricerca, 2 per la creazione d'impresa.



