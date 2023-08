Dà in escandescenze in ospedale, interviene polizia

Dà in escandescenze all'ospedale San Martino e molesta gli altri pazienti tanto che per farlo calmare è dovuta intervenire la polizia. L'uomo, 34 anni originario della Guinea, aveva in tasca un coltello da cucina e alcuni grammi di hashish. I poliziotti delle volanti lo hanno denunciato per porto abusivo di armi e segnalato per il consumo di droga.

L'uomo era stato accompagnato in ospedale perché aveva incominciato a comportarsi in modo strano al lavoro, nel maneggio di via San Felice. Una volta iniziata la visita dei sanitari ha iniziato a urlare e a importunare gli altri ricoverati. L'agente di turno al posto fisso ha chiamato i colleghi per farsi aiutare a riportarlo alla calma. Domenica la Regione Liguria ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro le aggressioni negli ospedali attraverso un manifesto affisso nei pronto soccorso, nei reparti, negli ambulatori e negli spazi comuni, per ricordare a tutti, nelle nove lingue più diffuse sul territorio, come tutte le forme di violenza, sia fisica che verbale, siano un reato. L'iniziativa fa parte dei progetti messi in campo dall'assessorato regionale alla sanità dopo le 331 aggressioni fisiche o verbali denunciate nei primi sei mesi del 2023 a danno di operatori sanitari nelle Asl e negli ospedali liguri.



