Spaccata in gioielleria, bottino da oltre 70 mila euro

Maxi furto nella gioielleria Forti, in via Piombino nel quartiere Certosa a Genova. I ladri, dopo avere forzato la saracinesca, hanno razziato gioielli e monili per un valore di circa 73 mila euro spaccando le vetrine dell'ingresso del negozio. A chiamare le volanti della polizia è stato un residente che ha sentito dei forti rumori provenire dalla strada. Si è affacciato e ha visto almeno quattro ragazzi fuggire con due scooter. Sul posto è intervenuta la scientifica per cercare eventuali impronte digitali o altre tracce. Il primo ad arrivare è stato la guardia giurata della Vigilanza Valbisagno. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio e delle strade limitrofe per risalire agli autori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA