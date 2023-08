Salvini a Genova per commemorazione vittime del ponte Morandi

Sarà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a rappresentare il governo il 14 agosto, a Genova, in occasione della quinta commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi.

Della giornata di ricordo si sta occupando il cerimoniale del Comune di Genova che, insieme al comitato dei familiari, ha predisposto il programma.

Il primo appuntamento annunciato in maniera ufficiale è un concerto gratuito che si terrà la sera prima, domenica 13 agosto alle 21, al teatro Carlo Felice. Lo spettacolo si intitola "Don't forget to fly" e vedrà sul palco il pianista Remo Anzovino.

Lunedì 14 agosto la giornata inizierà con la messa alle 9 nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca. Dalle 10 l'arrivo delle autorità alla radura della memoria, dal sindaco Marco Bucci al governatore Giovanni Toti al prefetto Franceschelli, oltre appunto al ministro Salvini che deporrà una corona di fiori da parte della presidenza del consiglio dei ministri. Alle 10.20 è previsto invece l'arrivo, come lo scorso anno, dei partecipanti alla camminata in ricordo delle vittime organizzata dall'associazione "Noi per Voi Valle Stura Masone" con i sindaci della vallata. 43 bambini porteranno un pensiero ai parenti delle vittime.

Alle 10.45 prima degli interventi delle autorità, ci sarà uno spettacolo di danza con protagonista Jacopo Bellussi, primo ballerino dell'Hamburg Ballet, con una coreografia creata appositamente per la commemorazione. Seguiranno gli interventi delle autorità religiose e politiche e infine quello della portavoce dei parenti delle vittime, Egle Possetti.

Alle 11.36, ora del crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018, sarà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la diocesi. A chiudere la cerimonia ancora un'esibizione del ballerino Bellussi. Nella giornata del 14 agosto saranno pronte e presentate amche le palazzine di via Porro recuperate e ristrutturate da Spim, l'immobiliare del Comune, come progetto di social housing e di efficientamento energetico. Alcuni appartamenti saranno pronti per essere assegnati.



