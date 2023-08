Portacontainer da record arriva al terminal PSA di Genova Pra'

Approderà a Genova, al terminal PSA di Pra', la prima portacontainer da 24.000 TEUs, un "gigante da 400 metri di lunghezza e di 61 metri di larghezza, che è la prima nave di questo standard ad ormeggiare nel capoluogo ligure. La Msc Nicola Mastro, questo il nome della nave, consegnata dai cantieri Hudong Zhonghua a giugno, rappresenta un salto di qualità per il terminal che, fino ad agorà, aveva ospitato unità che hanno una portata tra i 17.000 e i 20.000 container.

"Il porto di Genova può quindi ospitare anche le navi più grandi del mondo grazie al piano di investimenti messo in campo da PSA Genova Pra' - spiega la direzione del Terminal in una nota - e alla grande professionalità del Corpo dei Piloti del porto e della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, che hanno portato a termine le opportune verifiche tecniche per far attraccare in totale sicurezza la prima nave portacontanier di queste dimensioni".

Un record gestito e preparato per tempo, spiegano: "Negli ultimi tre anni PSA Genova Pra' ha portato avanti i necessari investimenti privati in termini di formazione, sicurezza e tecnologia, con lo scopo di governare i cambiamenti del trasporto marittimo e quindi accogliere le navi con i nuovi standard da 24.000 TEUs di capienza, previste arrivare con sempre maggiore frequenza nel Mediterraneo proprio a partire dai prossimi mesi". La Msc Mastro ripartirà da PSA Genova Pra', al termine delle operazioni commerciali, alla volta del porto di Barcellona.



