Il pesto di Zeffirino da Frank Sinatra alle navi Costa

Il pesto che amava Frank Sinatra sbarca sulle navi della Costa Crociere. Il celebre marchio Zeffirino, proprietario tra gli altri di un ristorante a Las Vegas, a Santorini in Grecia e nel cuore di Genova, dove amava mangiare proprio il crooner americano di origine italiana, tanto che nel menù spiccano ancora gli storici "paffutelli alla Frank" ideati appositamente per The Voice, ha siglato una partnership commerciale con Costa per promuovere l'eccellenza della cucina ligure.

Da oggi 8 agosto gli ospiti in vacanza a bordo delle ammiraglie della flotta Costa Toscana e Costa Smeralda potranno assaporare il pesto dello storico ristorante genovese, prodotto seguendo la ricetta originale e con ingredienti selezionati, provenienti dal territorio italiano.

Pesto che sarà abbinato a trofie artigianali, creando un piatto iconico della tradizione ligure: le trofie al pesto. Il piatto sarà ordinabile nei ristoranti principali delle due navi, tra le opzioni speciali a pagamento disponibili nel menù.

Una scelta precisa quella di servire il piatto a bordo di Costa Smeralda e Costa Toscana, le due navi infatti ogni settimana approderanno proprio in Liguria.

Nel corso dell'anno Costa Toscana farà scalo a Genova tutti i venerdì, nell'ambito di un itinerario di una settimana alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, che comprende soste anche a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma.

Mentre Costa Smeralda visiterà Savona ogni sabato, seguendo un itinerario, sempre di una settimana, in Italia, Francia e Spagna, con tappe a Marsiglia, Barcellona, Ibiza (Palma di Maiorca a partire dal 12 settembre), Palermo, Civitavecchia/Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA