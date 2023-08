Crolla un albero davanti a supermercato, donna ferita a Imperia

Una donna è rimasta ferita e alcune auto sono state danneggiate, in seguito alla caduta di un albero in via dell'Unione, a Imperia Oneglia, dietro il supermercato Conad di galleria Isnardi.

I rami hanno danneggiato anche la pensilina e la vetrina del supermercato oltre al terrazzo del primo piano.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del locale comando, che stanno verificando l'eventuale presenza di altre persone. E' stato richiesto l'intervento anche dell'autogru. Il personale sanitario sta verificando le condizioni della donna ferita. E' una donna di 75 anni la persona rimasta ferita, questa mattina, dopo il crollo di un pino, a Imperia Oneglia, fuori dal supermercato Conad della galleria Isnardi. L'anziana, tuttavia, non è stata colpita direttamente dall'albero ma ha riportato un trauma alle gambe dopo essersi lanciata per terra nel tentativo di schivare il pino. Soccorsa dal personale sanitario è stata portata in ospedale a Imperia dove i medici stanno valutando le sue condizioni. I vigili del fuoco stanno ancora operando con l'ausilio di un'autogru e un'autoscala nel luogo dove è crollato l'albero che ha colpito anche quattro auto parcheggiate e danneggiato oltre alla vetrina del supermercato e la pensilina anche un terrazzo al primo piano del palazzo.



