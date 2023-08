Cavalli e asino in transito sulla statale, salvati da cantoniere

Due cavalli e un asino, fuggiti da un recinto poco distante, sono stati messi in salvo dal Capo Cantoniere dell'Anas Diego Calabrese mente vagavano sulla carreggiata della statale 45 "di Val Trebbia" all'altezza di Galleria Costafontana, a Torriglia (GE). L'uomo ha così evitato che gli animali potessero ferirsi o causare incidenti.

Il capo cantoniere, ricevuta da un automobilista la segnalazione, ha raggiunto il punto indicato scoprendo gli animali che occupavano metà della carreggiata della Statale provando in un primo momento a indirizzarli lungo una via comunale adiacente avvisando al contempo le forze dell'ordine.

Gli animali però sono tornati quasi subito sulla Statale dirigendosi verso la Galleria Madonna di Montebruno, così Calabrese ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni e ha provveduto a indirizzarli in sicurezza in un'area Anas dove ha creato un recinto temporaneo sfruttando le barriere laterali di sicurezza e il nastro segnaletico bianco e rosso per evitare ulteriori e pericolosi spostamenti degli animali sulla statale.

Nel frattempo i carabinieri di Torriglia hanno rintracciato i proprietari che hanno riportato i due cavalli e l'asino nei loro recinti.



