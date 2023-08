Nuovo primato cittadino per il Genoa che ha annunciato di aver raggiunto i 25.500 abbonamenti venduti per il prossimo campionato di serie A.

Si tratta del record storico per la città di Genova con i tifosi del Grifone che scavalcano così quelli della Sampdoria.

Il precedente record era infatti quello raggiunto della Samp nel campionato '91-'92, l'anno dopo la vittoria dello scudetto, quando gli abbonamenti acquistati dai tifosi blucerchiati furono 25.186.



