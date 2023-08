A Genova multe stradali per 38,8 milioni

Genovesi e imperiesi sono i guidatori più multati della Liguria. Il dato emerge dall'analisi congiunta da parte dei portali "Facile.it" e "Assicurazione.it" realizzata esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia liguri.

Genova, con più di 38,8 milioni di euro, è risultato essere il comune ligure che, nel 2022, ha incassato i maggiori proventi derivanti da sanzioni legate all'accertamento delle violazioni al codice della strada a fronte di una raccolta regionale che ha sfiorato i 45 milioni.

Nel capoluogo ligure sono 268331 le auto circolanti e 159066 i motocicli, dato che porta Genova ad una media per guidatore di 93 euro in contravvenzioni annue. A seguire in questa particolare classifica La Spezia, con i guidatori spezzini che hanno dovuto pagare multe per 3,1 milioni e Imperia, 2,2 milioni. I più virtuosi sono i guidatori della provincia di Savona con 734mila euro spesi in contravvenzioni.

Guidatori genovesi che primeggiano anche sul fronte delle contravvenzioni per violazione dei limiti di velocità. A Genova le multe per aver superato i limiti ammontano infatti nel 2022 a 10,5 milioni di euro.



