Soggiorni a Riomaggiore?Via dell'Amore sempre aperta al tramonto

Accesso alla Via dell'Amore nell'orario più romantico, quello del tramonto. I turisti che soggiornano a Riomaggiore e che hanno già visitato lo storico sentiero sul mare, recentemente riaperto nella sua prima parte, potranno usufruire dello stesso biglietto per passeggiare su Via dell'Amore anche nei giorni successivi all'acquisto dalle 19 alle 22. Il biglietto comprende la visita guidata al percorso, che punta a diventare un vero museo a cielo aperto dedicato alle Cinque Terre.

La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale di Riomaggiore dopo un confronto con le associazioni di categoria, per offrire ai visitatori che decidono di soggiornare sul posto le stesse opportunità riservate ai residenti. "Abbiamo deciso in questo modo di premiare i turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze nel comune di Riomaggiore e di considerarli 'del posto' - conferma la sindaca Fabrizia Pecunia - offrendo loro l'opportunità di apprezzare liberamente il sentiero per tutta la durata della vacanza, in orari prestabiliti".

Nei mesi scorsi la riapertura dei primi 160 metri di Via dell'Amore, chiusa dal 2012 a causa di una frana, era stata travolta dalle polemiche per la decisione di far pagare un biglietto di accesso di cinque euro scollegato dalla Cinque Terre Card, la carta che permette accessi a tutti i percorsi dell'area protetta. Secondo quanto spiegato, si tratta di una soluzione temporanea per programmare i flussi su un tratto di territorio fragile sul quale non sono ancora terminati i lavori per la riapertura definitiva, prevista per il prossimo anno.





