Rapine in serie a Genova, arrestati "Bonnie e Clyde"

I carabinieri hanno arrestato i "Bonnie e Clyde" genovesi accusati di avere rapinato una tabaccheria il 25 luglio nel quartiere di San Fruttuoso. In manette sono finiti un uomo di 35 anni e la sua compagna di 30.

Quest'ultima era ai domiciliari per altri motivi. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due erano piombati nel negozio in via Bonifacio e mentre l'uomo minacciava il titolare, la donna ha scavalcato il bancone e, dopo avere spintonato la commessa ferendola in modo lieve, ha arraffato mille euro oltre a gratta e vinci e biglietti della lotteria. Gli investigatori li hanno identificati attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.

Il sospetto è che siano gli autori di altri quattro colpi messi a segno in città da metà luglio. La prima risale al 13 luglio quando una coppia ha rapinato il supermercato Basko alla Foce, portando via un bottino di oltre mille euro. Poi una settimana dopo, un altro supermercato a Quinto. E, ancora, un altro colpo in una tabaccheria in via Don Orione.



