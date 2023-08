Luca Olivotti nuovo presidente regionale dei medici cardiologi

Luca Olivotti, dirigente medico della struttura complessa di cardiologia del Presidio Ospedaliero Levante - Ospedale San Paolo di Savona, è stato eletto Presidente Regionale Liguria dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco) per il biennio 2023-2025.

A darne notizia in una nota l'Asl2.

Anmco è una società scientifica medica riconosciuta dal Ministero della Salute, aderente alla Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche e da oltre sessant'anni impegnata nella formazione e nella ricerca scientifica, dedicando energie per lo studio e la tutela della salute. L'associazione conta attualmente oltre 6.000 Cardiologi iscritti e una rete di oltre 700 strutture cardiologiche su tutto il territorio nazionale.





