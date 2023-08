Il colore del mare fulcro della mostra Blu/Blue al Camec

Celebra il colore del mare, della spiritualità, tranquillità e della calma, la mostra Blu/Blue. Opere dalle collezioni del Camec che inaugura martedì 8 agosto alla Spezia al Centro di Arte Moderna e Contemporanea.

Sono 37 le opere selezionate dalle raccolte permanenti che hanno come filo conduttore l'utilizzo del colore blu. Tre le sale in cui si accostano rappresentazioni del paesaggio marino, si indaga il colore attraverso la sua dominanza, si sperimentano visioni diverse, da quella surrealista di Magritte e Max Ernst fino all'astrazione pura e all'esaltazione minimalista del colore.

La mostra, curata da Eleonora Acerbi con la collaborazione di Cristiana Maucci, si chiude con il film Blue di Derek Jarman, testamento spirituale dell'artista britannico che viveva l'esperienza della perdita della vista.

"Questa mostra offre la possibilità di riflettere sul colore blu in modo completo - ha commentato il sindaco e assessore alla Cultura Pierluigi Peracchini -. Le opere sono state selezionate e allestite per permettere al pubblico di seguire un percorso accomunato da questo elemento, ovvero un colore che predominante soprattutto nel nostro territorio".

La mostra è promossa dal Comune e prodotta dal Camec e sarà visitabile fino al 14 gennaio.



