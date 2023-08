Con un coltello minacciava turisti e passanti, disarmato

Con un coltella da cucina di circa 25 centimetri si aggirava in Piazza Banchi nel centro storico di Genova minacciando turisti e passanti nel pomeriggio di ieri. Ad accorgersene grazie alle videocamere di sorveglianza la Polizia Locale. Sono così intervenuti gli agenti del Nucleo reati predatori in borghese che con l'ausilio di una pattuglia del Nucleo centro storico hanno disarmato l'uomo, un cittadino di nazionalità gambiana.

L'uomo è stato poi accompagnato negli uffici di piazza Ortiz per il foto segnalamento: oltre alla denuncia per porto abusivo d'armi, è stato denunciato per possesso di documenti falsi.

"Grazie alla capillare presenza nel territorio del sistema di videosorveglianza, che verrà ulteriormente implementato - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - gli agenti sono intervenuti con immediatezza, isolando l'uomo e, senza destare allarme tra i passanti e i turisti, in abiti borghesi, lo hanno circondato, mettendo in sicurezza l'uomo stesso e la zona".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA