Bureau Veritas Italia, fatturato +14% grazie a infrastrutture

Il primo semestre del 2023 per Bureau Veritas Italia segna una crescita del 14% del fatturato, trainato soprattutto dal settore delle infrastrutture e costruzioni in cui i progetti finanziati dal Pnrr registrano un balzo in avanti del 43% rispetto ai primi sei mesi del 2022.

Ma a sostenere la crescita del gruppo italiano parte della multinazionale leader nei servizi di ispezione, verifica di laboratorio e certificazione sono tutti gli ambiti di attività, compresa la cybersecurity, grazie ad una domanda in costante aumento e, nell'area della sostenibilità sociale e ambientale, un'impennata di richieste di certificazione in ambito parità di genere e carbon footprint.

Nelle energie rinnovabili, i progetti relativi a idrogeno verde e mobilità elettrica hanno registrato una crescita del 22%. "Per quanto riguarda i servizi tradizionali - sottolinea una nota - si segnala una crescita importante delle certificazioni sui dispositivi medici, sul biologico (sia nell'alimentare che nella cosmetica), e in generale nel comparto industria, con un interessante aumento dei servizi di ingegneria della manutenzione (+15%)".



