'Toti come Fugatti', animalisti in piazza assediano la Regione

A centinaia hanno manifestato questo pomeriggio sotto il palazzo della Regione Liguria in Piazza de Ferrari contro l'ordinanza che prevede la possibilità di utilizzare arco e frecce per la caccia di selezione a cinghiali, caprioli, cervi, daini, camosci e mufloni.

Le nuove regole sono state approvate la scorsa settimana dal consiglio regionale ( 23 i voti a favore sui 28 presenti, hanno votato a favore anche molti consiglieri dell'opposizione) su proposta del presidente della commissione Attività produttive, il leghista Alessio Piana.

Organizzata dal movimento "centopercento animalisti" al sit-in hanno preso parte molte associazioni locali contro la caccia con striscioni e cartelli. Tra le accuse rivolte ai politici locali spiccavano quelle nei confronti del vicepresidente della Regione Alessandro Piana accusato di "conflitto di interessi" in quanto "cacciatore e assessore regionale con deleghe all'agricoltura, caccia e pesca" come hanno scritto sui cartelli i manifestanti.

"Una pratica tra le più cruente in assoluto la caccia con archi e frecce - hanno sottolineato gli organizzatori - considerando che gli animali feriti vagano anche per settimane disperati, andando incontro ad una morte atroce".

Sotto accusa anche il presidente della regione Giovanni Toti paragonato a Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento che aveva ordinato l'abbattimento di alcuni orsi e altri animali considerati pericolosi in Trentino.

"Liguria - Trentino nessuna differenza! complici della loro sofferenza!" "Toti come Fugatti" campeggiava infatti su due striscioni appesi al palazzo della regione.



