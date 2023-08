La droga era nel condizionatore, il 'commissario' Lupo la scopre

Il fiuto del commissario Lupo, il cane antidroga del Nucleo di sicurezza urbana delle Polizie Locali di Finale Ligure, Loano e Savona ha permesso agli agenti di arrestare un extracomunitario di origine marocchina di 61 anni, in Italia da 30, per spaccio.

L'uomo aveva nascosto la droga all'interno dei motori dei condizionatori di un esercizio commerciale, ma il commissario Lupo ne ha "annusato" la presenza. L'arresto è avvenuto nel fine settimana durante il servizio di contrasto allo spaccio sul territorio loanese. Gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di un soggetto che in via Azzurri d'Italia, nei pressi del Bingo a tutte le ore del giorno e della notte incontrava diverse persone, con le quali scambiava dosi di droga.

Dopo aver osservato per qualche tempo le sue mosse gli operatori hanno deciso di intervenire sottoponendolo a perquisizione ma l'uomo ha negato ogni addebito, l'intervento dell'unità cinofila ed in particolare di Lupo hanno permesso in pochi minuti di individuare all'interno di un tubo della staffa che bloccava i condizionatori, un sacchetto di nylon trasparente termosaldato contenente circa 21.15 grammi di cocaina. Oltre alla cocaina nascosta addosso all'uomo gli agenti hanno trovato altre 10 dosi di cocaina.

Arrestato, l'extracomunitario è stato trasferito presso il carcere di Marassi a Genova in attesa del processo.



