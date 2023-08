Ai mondiali paralimpici di nuoto trionfa il genovese Bocciardo

Il genovese Francesco Bocciardo ha conquistato ai campionati di nuoto paralimpico in corso a Manchester in Inghilterra il titolo di campione del mondo nei 200 metri stile libero categoria S5. Il nuotatore ligure ha vinto l'oro chiudendo la gara con il tempo di 2'27"79. Al secondo posto lo spagnolo Ponce Bertran distaccato di 4"92 dall'Azzurro, terzo gradino del podio per un altro spagnolo, Huerta Pozal, arrivato a 18"45 da Bocciardo.

Bocciardo conferma così il titolo paralimpico conquistato a Tokyo dopo aver vinto nei 200 metri stile libero anche ai campionati mondiali di Londra del 2019 e Funchal 2022.

Tra i primi a complimentarsi Simona Ferro, assessore regionale allo sport. "La Liguria è sul tetto del mondo grazie a un nuovo, fantastico, traguardo sportivo dell'atleta genovese Francesco Bocciardo. Una vittoria che ci riempie di orgoglio come liguri e come italiani. I nostri complimenti vanno infatti a tutti gli atleti azzurri, che si sono distinti ancora una volta nello sport-ha detto la Ferro-. Ora non resta che festeggiare e guardare ai prossimi obiettivi: non appena termineranno i mondiali paralimpici, organizzeremo un incontro per complimentarci di persona con Francesco, modello sportivo per tanti giovani che porta in alto il nome di Regione Liguria, anche grazie al suo prezioso lavoro al dipartimento regionale dello Sport".



