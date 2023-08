A Bordighera open day a Villa Pellegrino, confiscata alla mafia

L'associazione "Libera", associazione che lotta contro le mafie, ha organizzato per domenica 27 agosto un open day rivolto alla cittadinanza per la visita guidata nella proprietà di via Cornice dei due Golfi, a Bordighera, sequestrata alla famiglia Pellegrino, alcuni componenti della quale sono stati condannati nell'ambito di inchieste relative alla criminalità organizzata.

Ad annunciarlo, questo pomeriggio, è stata Maura Orengo, referente Libera per il Ponente ligure, a margine di un sopralluogo della villa, che ospiterà nei prossimi giorni un campo estivo. Proprietà che dovrà essere sottoposta ad alcuni interventi di ristrutturazione, visto che i cavi della luce e numerose conduttore dell'acqua sono stati danneggiati.

"Abbiamo detto: questo campo deve essere aperto comunque.

Piuttosto prendiamo dei bagni chimici, ma dobbiamo aprire - ha affermato Orengo - perché lo scopo di questa attività è di effettuare una iniziativa pubblica. Il prossimo 27 agosto dalle 16 con i ragazzi del campo organizzeremo una visita guidata a tutti i beni confiscati alla famiglia Pellegrino".

Al momento, infatti, non tutti i locali sono agibili. A detta di Orengo, l'obiettivo è di mostrare "le violenze esercitate da questa famiglia sui beni che erano stati i loro e con l'idea del tipo: ti distruggo piuttosto che darti ad altri, soprattutto allo Stato. Vogliamo dimostrare come le mafie si erano radicate nel nostro Ponente e come sia importante un'operazione di prevenzione, di attenzione, di formazione, di informazione e di impegno di tutti per non lasciare minimo spazio all'illegalità".





