Vigili del fuoco, attivato il presidio alle Cinque Terre

È stato attivato il presidio rurale dei Vigili del fuoco nel Parco Naturale delle Cinque Terre e precisamente in località Pianca di Vernazza. La necessità di costituire questo distaccamento dei Vigili del fuoco nel cuore del Parco è stata mossa dalla notevole affluenza di visitatori italiani e stranieri, oltre quattro milioni, che ogni anno frequentano questi luoghi. Sui sentieri sono stati effettuati diversi soccorsi a persone interventi per i quali la tempestività è fondamentale. Sarà inoltre possibile vigilare attivamente per la conservazione del ricco patrimonio boschivo di quelle terre, potendo intervenire velocemente in caso di incendio.

La squadra, presente in orario diurno dalle 8 alle 20, per tutto il periodo estivo, sarà composta da cinque unità con competenze speleo, alpino e fluviale. I compiti principali della squadra saranno il soccorso tecnico urgente nei confronti della popolazione e la lotta agli incendi boschivi.

Sarà possibile anche una attività di prevenzione finalizzata alla migliore conoscenza del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Non si esclude anche la possibilità di coinvolgere il personale abilitato alla topografia applicata al soccorso per una migliore conoscenza della morfologia e rete di sentieri e l'uso dei droni in dotazione al Corpo nazionale, condotti dai piloti del nucleo sistemi aeromobili a pilotaggio remoto che vigileranno dall'alto.



