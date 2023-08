Motociclista vola nella scarpata, 'salvato' dagli alberi

Un motociclista, di 40 anni, residente nel Bresciano, è finito fuori strada sulla provinciale 65 di Triora, in alta valle argentina, ruzzolando per una ventina di metri. Alcuni alberi che ne hanno arrestato la caduta. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, che ha allertato l'elicottero Grifo, con i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L'uomo ha riportato un politrauma agli arti inferiori con la sospetta frattura della gamba sinistra. E' stato recuperato con manovre di corda e affidato all'equipe medica dell'elisoccorso che lo ha trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.



