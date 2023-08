Lavagna è pronta alla festa, torna la Torta dei Fieschi

Presentata la 73/a edizione della Torta dei Fieschi, l'evento clou dell'estate di Lavagna, in programma il 14 agosto, con cui si ricordano le nozze del conte Opizzo Fiesco, condottiero vissuto nel tredicesimo secolo, fratello maggiore di papa Innocenzo IV e della sua sposa Bianca de' Bianchi figura che si ricollega alle alleanze politiche tra i Fieschi e i banchieri senesi. La novità ogni anno riguarda chi impersonifica gli sposi: il conte sarà il lavagnese Enrico Bonicelli, impiegato di 34 anni e la sposa è Elena Avanzi di Lavagna impiegata di 27 anni. Nell'estate del 2020, in piena emergenza covid, la manifestazione si tenne in forma ridotta e a interpretare il conte e la nobildonna, invece, furono due sanitari: un infermiere del 118 e una dottoressa dell'ospedale di Lavagna.

Dopo il ritorno ai festeggiamenti 'ordinari' dello scorso anno anche per la prossima edizione la rievocazione è nel solco della tradizione: sfilate, sbandieratori, combattimenti e torta gigante posizionata in piazza Vittorio Veneto la cui bontà è accessibile solo attraverso il gioco dei biglietti delle coppie: una lei e un lui si devono trovare nella folla e ritirare insieme la porzione.

La Torta dei Fieschi 2023 ritrova l'11 agosto il palio d'armi e il palio d'arco; mentre il 13 agosto alla basilica dei Fieschi si terrà il tradizionale addio al celibato del conte, "l'addio do fantin". La torta, sette quintali, sarà confezionata dalla pasticceria Vedova Romanengo di Genova. "Ritroviamo la tradizione della Torta dei Fieschi in versione integrale e di questo siamo particolarmente lieti - commenta il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante - Ringraziamo i Sestieri cittadini per l'organizzazione e tutti quelli che con passione ed entusiasmo lavorano alla manifestazione".



